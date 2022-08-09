Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Движение по улице Навои в Алматы будет временно перекрыто
9 Августа 2022 18:43

Движение по улице Навои в Алматы будет временно перекрыто

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В связи с проведением среднего ремонта дорог 10 августа с 23:00 до 6:00 11 августа будет полностью перекрыто движение по ул. Навои от улицы Торайгырова до улицы Токтабаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление городской мобильности Алматы.

Указанные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог на 2022 год.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее», - предупредили в управлении городской мобильности Алматы.


Новости по теме
Детей из семей-получателей АСП обеспечат школьной формой в Туркестанской области
Акиму Актау объявлен выговор за плохую организацию вывоза мусора
Назначен первый заместитель акима Жамбылской области
Читайте также
Детей из семей-получателей АСП обеспечат школьной формой в Туркестанской области
Участились жалобы пассажиров на перепродажу билетов на ж/д вокзалах
Акиму Актау объявлен выговор за плохую организацию вывоза мусора
Назначен первый заместитель акима Жамбылской области
Единая технологическая сеть – как работают малые предприятия в столице
Выброшенный мусор обошелся жителю Петропавловска в 60 тыс. тенге штрафа
Дефицита нефти и газа в Туркестанской области нет
Две улицы в Алматы частично станут односторонними
Популярное
1 Дрифт-шоу со стрельбой устроил свадебный кортеж в Жамбылской области
2 Пять руководителей управлений назначены в Жетысуской области
3 Полицейские задержали 17-летнего закладчика «синтетики» в Кокшетау
4 Зона поиска пропавшей девочки составляет 50 га
5 Военнослужащих Нацгвардии и погранвойск подключили к поиску девочки в Костанайской области

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив