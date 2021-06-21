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    11:15, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    Движение по трем улицам ограничат в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Медеуском районе Алматы на день частично ограничат движение по трем улицам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 11 до 22 часов 21 июня 2021 года в Медеуском районе Алматы будет частично ограничено движение автотранспорта по улицам: Зенкова (от улицы Шевченко до улицы Кабанбай батыра в южном направлении), Казыбек би (от проспекта Достык до улицы Калдаякова в восточном направлении) и Толе би (от улицы Валиханова до улицы Пушкина в восточном направлении)», – сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

    Временные ограничения вводятся для проведения аварийных работ на теплосетях, проходящих под проезжей частью названных уличных сегментов.

    Горожан попросили с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанных участков.



    Теги:
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