Движение по трем улицам ограничат в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Медеуском районе Алматы на день частично ограничат движение по трем улицам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 11 до 22 часов 21 июня 2021 года в Медеуском районе Алматы будет частично ограничено движение автотранспорта по улицам: Зенкова (от улицы Шевченко до улицы Кабанбай батыра в южном направлении), Казыбек би (от проспекта Достык до улицы Калдаякова в восточном направлении) и Толе би (от улицы Валиханова до улицы Пушкина в восточном направлении)», – сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

Временные ограничения вводятся для проведения аварийных работ на теплосетях, проходящих под проезжей частью названных уличных сегментов.

Горожан попросили с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанных участков.



