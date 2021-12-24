Движение по трассе «Мерке – Шу – Бурылбайтал» открыто на 257 километрах

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева открыто движение на участке автомобильной дороги «Мерке – Шу– Бурылбайтал» протяженностью 257 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

С результатами работ по реконструкции данной дороги ознакомились аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев и председатель Комитета автомобильных дорог МИИР РК Толеген Абдуллин.

На участке обхода города Шу раньше положенного срока были завершены работы по строительству семи мостов и путепроводов, в том числе самого большого моста через реку Шу протяженностью 204 метра. Проектная стоимость – 15 млрд. тенге.

Открытие движения на данном участке обеспечит беспрепятственный проезд транзитного транспорта и соединит город Шу с близлежащими населенными пунктами такими как, Мойынкум, Бирлик, Айдарлы, Байдибек.

По словам директора филиала АО «НК» КазАвтоЖол» по Жамбылской области Айжан Тугановой, работы на участке «Шу-Хантау» протяженностью 62 км полностью завершены. Объект введен в эксплуатацию на шесть месяцев раньше запланированного срока.

«По участкам «Мерке-Шу» и «Хантау-Бурылбайтал» открыто движение в одном направлении, ведутся работы на подходах к четырем мостам. Полное завершение работ запланировано на ноябрь 2022 года. В рамках масштабного проекта будут построены шесть мостов, три путепровода через железную дорогу, 11 освещаемых транспортных развязок, девять обустроенных площадок отдыха и 34 автопавильона. Всего задействовано более 800 работников из числа местных жителей, более 400 единиц техники», - сказала А. Туганова.

Стоит добавить, что благодаря поддержке главы Правительства в следующем году будут выделены средства для проведения капитального ремонта автомобильной дороги «Шу-Благовещенка».

Завершение вышеуказанных проектов обеспечит значительное увеличение транзитного потенциала между севером и югом Казахстана и Республикой Кыргызстан.