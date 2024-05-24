Движение по проспекту Туран в Астане временно изменится

По данным столичного Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, ранее перекрытый участок по пр. Туран на участке от ул. Бухар жырау до пр. Улы Дала, а также участок от пр. Улы Дала до ул. Хусейн бен Талал от аэропорта в сторону города открыт, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

С 23 по 25 мая текущего года будет закрыта вторая сторона пр. Туран на участке от ул. Хусейн бен Талал до пр. Улы Дала со стороны города в сторону аэропорта.

При этом пересечения пр. Туран - ул. Хусейн бен Талал и пр. Туран - пр. Улы Дала будут открыты.

Жителей и гостей столицы просят с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее планировать свой маршрут.