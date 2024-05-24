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    22:52, 23 Май 2024 | GMT +6

    Движение по проспекту Туран в Астане временно изменится

    астана
    Фото: Максат Шагырбаев/Kazinform

    По данным столичного Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, ранее перекрытый участок по пр. Туран на участке от ул. Бухар жырау до пр. Улы Дала, а также участок от пр. Улы Дала до ул. Хусейн бен Талал от аэропорта в сторону города открыт, передает агентство Kazinform со ссылкой на

    официальный сайт акимата Астаны.

    С 23 по 25 мая текущего года будет закрыта вторая сторона пр. Туран на участке от ул. Хусейн бен Талал до пр. Улы Дала со стороны города в сторону аэропорта.

    При этом пересечения пр. Туран - ул. Хусейн бен Талал и пр. Туран - пр. Улы Дала будут открыты.

    Жителей и гостей столицы просят с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее планировать свой маршрут.

    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Общество
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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