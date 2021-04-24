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    12:44, 24 Апрель 2021 | GMT +6

    Движение по одной из улиц перекроют в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По улице Валиханова, на участке от проспекта Иманова до улицы Тархана, будет закрыто сквозное движение в период с 14:00 часов 24 апреля до 07:00 часов 26 апреля в связи с устранением последствий аварийной ситуации на сетях ливневой канализации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    Движение будет организовано в объезд закрытого участка по временной схеме, посредством установки временных дорожных знаков. Безопасность дорожного движения на данном участке будет обеспечиваться силами патрульной полиции.

    Департамент полиции г.Нур-Султана рекомендует жителям и гостям столицы заранее планировать свои маршруты, во избежание образования заторовых ситуаций и пользоваться альтернативными участками дорог в объезд закрытого участка.


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    Дороги Транспорт Астана
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