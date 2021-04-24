Движение по одной из улиц перекроют в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По улице Валиханова, на участке от проспекта Иманова до улицы Тархана, будет закрыто сквозное движение в период с 14:00 часов 24 апреля до 07:00 часов 26 апреля в связи с устранением последствий аварийной ситуации на сетях ливневой канализации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Движение будет организовано в объезд закрытого участка по временной схеме, посредством установки временных дорожных знаков. Безопасность дорожного движения на данном участке будет обеспечиваться силами патрульной полиции.

Департамент полиции г.Нур-Султана рекомендует жителям и гостям столицы заранее планировать свои маршруты, во избежание образования заторовых ситуаций и пользоваться альтернативными участками дорог в объезд закрытого участка.