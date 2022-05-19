19 Мая 2022 16:41

Движение по нескольким улицам Петропавловска ограничат до конца июня

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с 19-го мая по 30-е июня ограничат движение сразу по нескольким участкам городских улиц. Все это время работы будет проводить ТОО «Петропавловские тепловые сети», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

транспорта и автомобильных дорог, из-за реконструкции тепломагистрали

частично перекроют проезжую часть улиц Кошукова и Сатпаева. По участкам улиц Брусиловского-Жумабаева и Брусиловского-Пушкина специалисты ТОО «Петропавловские тепловые сети» будут проводить расширенный ремонт и устранять повреждения тепловой сети.

Водителям на период ремонтной кампании рекомендуют заранее планировать маршрут и объезжать указанные участки.

Ранее в Петропавловске закрыли на ремонт улицы Букетова и Горького.

Реконструкция идет и по улице Жумабаева, движение здесь затруднено.

