6 Августа 2022 20:39

Движение по мосту Улы дала откроют 8 августа в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По новому мосту Улы дала откроют движение для автотранспорта с 8 августа. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ».

«В понедельник, 8 августа, откроем движение по новому мосту Улы дала. Основные работы по строительству автомобильного моста завершены, тем самым позволяя открыть на нем движение. Параллельно будут идти завершающие работы по благоустройству моста, в том числе по тротуарной части. Также ведем строительство улицы А62 (на участке от улицы А91 до трассы Нур-Султан-Караганда). Данная улица позволит обеспечить транспортное сообщение между Карагандинской трассой и железнодорожным вокзалом «Нурлы Жол» и левобережной частью города. Здесь планируем обеспечить проезд уже осенью текущего года. Тем самым данная улица также позволит соединить районы с новым мостом», - написал Алтай Кульгинов.

Мост по проспекту Улы дала позволит частично разгрузить пр. Мангилик ел, ул. А. Байтурсынова, Р. Кошкарбаева, Ж. Нажимеденова, район Nova city, аллею «Мынжылдык», повысит доступность нового вокзала «Нурлы жол», жилые массивы Тельман и Промышленный, района гипермаркета Метро, пр. Жумабаева, ул. Жургенова и др.

«Еще один автомобильный мост - по пр. Тауелсиздик через р. Есиль - откроем в следующем году. Этот мост позволит обеспечить дополнительную связь пр. Тауелсиздик, района нового железнодорожного вокзала, пр. Кошкарбаева, ул. Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, ул. Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, пр. Момышулы с левобережьем», - сообщил аким.