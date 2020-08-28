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Движение по мосту М1 перекроют с 29 по 30 августа в Нур-Султане

28 Августа 2020 17:40
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Движение по мосту М1 перекроют с 29 по 30 августа в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жителям и гостям столицы рекомендуется заранее планировать свой маршрут, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

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Средние ремонтные работы маршрутным методом будут проводиться по мосту М1 на участке от проспекта Кошкарбаева до транспортной развязки. В этой связи с 29 по 30 августа включительно будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», – отметили в столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.


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#Нур-Султан   #Акимат   #Транспорт   #Дороги  
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