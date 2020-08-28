Движение по мосту М1 перекроют с 29 по 30 августа в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жителям и гостям столицы рекомендуется заранее планировать свой маршрут, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Средние ремонтные работы маршрутным методом будут проводиться по мосту М1 на участке от проспекта Кошкарбаева до транспортной развязки. В этой связи с 29 по 30 августа включительно будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», – отметили в столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.