Движение по мосту Алаш частично перекроют в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 ноября с 12:00 до 18:00 часов планируется перекрытие крайней правой полосы путепровода шоссе Алаш (мост по Богенбай батыра) в направлении Центрального рынка от ул. Валиханова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», – говорится в распространенном сообщении управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана.