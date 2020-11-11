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Движение по мосту Алаш частично перекроют в столице

11 Ноября 2020 21:04
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Движение по мосту Алаш частично перекроют в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 ноября с 12:00 до 18:00 часов планируется перекрытие крайней правой полосы путепровода шоссе Алаш (мост по Богенбай батыра) в направлении Центрального рынка от ул. Валиханова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

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«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», – говорится в распространенном сообщении управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана.


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#Нур-Султан   #Дороги  
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