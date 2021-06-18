Движение по дороге Караганда – Балхаш планируется открыть в конце года

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Когда полностью откроется движение по новому покрытию трассы Караганда – Балхаш и завершится ремонт центральной дороги Майкудука, рассказал во время брифинга в Службе региональных коммуникаций руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области Саят Шаймин.

Протяжённость автомобильных дорог в Карагандинской области составляет 12 422 километра. В этом году ремонтными работами охвачено более 1 500 км дорог общего пользования, из них 674 км республиканского, а 506 км областного значения. В городах и районах отремонтируют порядка 278 км, а в областном центре работы ведутся на 12 участках общей протяжённостью 49 километров

На всех объектах дорожно-строительного сезона – 2021 задействуют более 3 тысяч единиц специализированной техники. Будет создано порядка 5 тысяч рабочих мест.

Одни из крупных объектов реконструкции – участки дорог по направлению Караганда – Балхаш и Балхаш – Бурылбайтал, входящих в транспортный коридор «Центр – Юг». На сегодня здесь ведутся масштабные строительные работы. Проезд в этом направлении по новому покрытию дороги планируется открыть уже в конце года. А вот полное завершение работ намечено на следующий год.

«В рамках реконструкции дорог областного значения работы начаты на шести участках протяжённостью 107 км и трёх мостах. В частности, планируется завершить реконструкцию 17 км автодороги Новодолинка – Шахан – Молодецкое и двух мостов через реки Нура и Сокур, расположенных на этом участке автодороги. По маршруту Осакаровка – Молодёжный завершим участок автодороги протяжённостью 12 км от посёлка Молодёжный и продолжим реконструкцию второго участка протяжённостью 16 км. Работы ведутся и на автодороге Уштобе – Курылыс, в рамках которых будет обеспечен проезд к мазарам», – отметил Саят Шаймин.

Также начата реконструкция участка автодороги Нура – Шахтёр – Пржевальское и моста через реку Нуру на трассе Караганда – Темиртау – Токаревка.

Продолжаются ремонтные работы и на автодорогах по другим направлениям.

«В рамках спецпроекта «Ауыл – Ел бесігі» в текущем году будет отремонтировано 120 км внутрипосёлковых дорог в 25 населённых пунктах. За качеством работ по среднему ремонту будет наблюдать технадзор. В областном центре одним из масштабных проектов является реконструкция центральной дороги Майкудука. В этом году мы планируем обеспечить проезд по новому покрытию на участке дороги от мечети имени Балақажы до торгового центра «Сырдарья». Полное завершение этого проекта предусмотрено на следующий год», – добавил Саят Шаймин.