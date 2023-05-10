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Движение по автобусным полосам для автомобилистов: в Астане стартовало онлайн-голосование

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
10 Мая 2023, 22:45
Движение по автобусным полосам для автомобилистов: в Астане стартовало онлайн-голосование Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане рассматривают возможность движения автомобилистов по выделенным полосам для общественного транспорта вне часов пик и по выходным дням, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В столице запустили онлайн-голосование по решению этого вопроса, которое продлится до 30 мая этого года. Проголосовать можно на сайте акимата по ссылке.

С 22 апреля 2023 года внедрено изменение времени передвижения по выделенной полосе для общественного транспорта по проспекту Абылай хана на участке от ул. Пушкина до ул. Манаса с ограничением по времени. Курсировать по выделенной полосе всем автомобилям, кроме общественного транспорта, запрещено с 06.30 до 20.00 часов в будние дни. В субботние, воскресные и праздничные дни автомобилям разрешено передвигаться по автобусной полосе без ограничения.


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