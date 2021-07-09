Движение пешеходов и велосипедистов по улице Иманова ограничат в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы по согласованию с районным акиматом в целях обеспечения безопасности пешеходного движения начало работы по окраске металлических мостовых конструкций моста через Ак-булак по улице Иманова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В связи с проведением работ по окраске мостовых конструкций с 10 июля по 1 августа текущего года будет частично ограничено движение для пешеходов и велосипедистов, а так же будут закрыты спортивные площадки от улицы Пушкина до канала Ак-булак.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении профильного управления.