Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Участки нескольких улиц перекрыли для проезда транспорта из-за ремонта в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

По согласованию с управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна улицы Арай. В связи с проведением ремонта с 19 по 21 августа полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Жауказын до уллицы Космонавтов.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения ведутся работы по ремонту дорожного полотна на пересечении улицы Д. Кунаева и проспекта Туран, а также улицы Ондирис.

В связи с ремонтом с 19 по 20 августа полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на пересечении улицы Кунаева и проспекта Туран.

Кроме того, с 19 августа по 7 сентября частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от Северной объездной до транспортной развязки.