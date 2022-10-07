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    21:17, 06 Октябрь 2022 | GMT +6

    Движение перекроют на нескольких улицах столицы 9 октября из-за Astana Marathon

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 9 октября, с 07:00 до 13:00 часов, в столице запланировано проведение ежегодного международного марафона Astana Marathon 2022 (старт в 07:10). Движение транспортных средств на некоторых участках улиц столицы будет временно ограничено. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Астаны.

    Марафон пройдет по двум маршрутам:

    дистанция 42,2 километра для участников от 18 лет и старше:

    Старт с территории «Экспо» на улицу Рыскулова – Кабанбай батыра – Улы Дала до Нажимеденова с разворотом в обратном направлении на Улы Дала, далее К1 – Южная и Юго-Западная объездная дорога – шоссе Каркаралы – Кабанбай батыра – Хусейн Бен Талал – Кабанбай батыра – Рыскулова – и финиш на территории «Экспо».

    дистанция 10 километров для участников от 16 лет и старше:

    Старт с территории «Экспо» на улицу Рыскулова – Кабанбай батыра – разворот в районе ЖК «Будапешт» - Кабанбай батыра – Орынбор – Мангилик Ел – Рыскулова – и финиш на территории «Экспо».

    В целях безопасности и исключения транспортных задержек, жителей и гостей столицы просят заранее планировать свои маршруты движения, в объезд закрытых участков улиц и строго соблюдать правила дорожного движения.




    Теги:
    Спорт Дороги Транспорт Астана
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