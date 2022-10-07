Движение перекроют на нескольких улицах столицы 9 октября из-за Astana Marathon
Марафон пройдет по двум маршрутам:
дистанция 42,2 километра для участников от 18 лет и старше:
Старт с территории «Экспо» на улицу Рыскулова – Кабанбай батыра – Улы Дала до Нажимеденова с разворотом в обратном направлении на Улы Дала, далее К1 – Южная и Юго-Западная объездная дорога – шоссе Каркаралы – Кабанбай батыра – Хусейн Бен Талал – Кабанбай батыра – Рыскулова – и финиш на территории «Экспо».
дистанция 10 километров для участников от 16 лет и старше:
Старт с территории «Экспо» на улицу Рыскулова – Кабанбай батыра – разворот в районе ЖК «Будапешт» - Кабанбай батыра – Орынбор – Мангилик Ел – Рыскулова – и финиш на территории «Экспо».
В целях безопасности и исключения транспортных задержек, жителей и гостей столицы просят заранее планировать свои маршруты движения, в объезд закрытых участков улиц и строго соблюдать правила дорожного движения.