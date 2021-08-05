Движение пассажирского транспорта ограничат в выходные в двух городах ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске и Семее в выходные дни ограничат движение пассажирского транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Восточно-Казахстанской области.

По словам акима ВКО Даниала Ахметова, это вынужденная и крайняя мера, на которую пришлось пойти, чтобы вывести область из «красной» зоны и не допустить агрессивного распространения коронавирусной инфекции

На 7-й сессии областного маслихата глава региона Даниал Ахметов сказал, что ситуация с коронавирусом в ВКО хоть и контролируемая, но остается сложной. Область по-прежнему находится в «красной» зоне. В Семее 41% от общего числа заболевших, в Усть-Каменогорске – 34%. Растет заболеваемость также в Риддере, Глубоком и Уланском районах.

В этой связи принято решение усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и ограничить движение общественного транспорта в выходные дни.

«Под жестким контролем будет работа всех точек общепита. Послабления для бизнеса не дает предпринимателям права пренебрегать ограничительными и санитарно-эпидемиологическими мерами», подчеркнул Д.Ахметов.

Также он сообщил, что по темпам вакцинации область показывает хорошие результаты - оба компонента вакцины уже получили более 325 тысячи человек. При этом ежедневно в ВКО прививаются 13 тысяч человек.

«В области работают 39 инфекционных стационаров, также мы готовы развернуть ещё 8100 коек. Пока у нас самый низкий уровень загруженности поликлиник в стране, но это не означает, что можно расслабляться», - добавил аким.