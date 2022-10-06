Движение пассажирских поездов из СУАР прекращено из-за вспышки коронавируса

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Движение пассажирских поездов из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) прекращено в связи с продолжающейся вспышкой коронавируса в этом регионе КНР с конца июля. Об этом пишет издание Global Times, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как говорится в официальном сообщении народного правительства СУАР, текущий раунд работы по профилактике и контролю эпидемии в автономном районе не достиг цели «динамического нулевого уровня заболеваемости» не только из-за сильной контагиозности, быстрой передачи и короткого инкубационного периода омикрон-штамма COVID-19, но и из-за пробелов в противоэпидемической работе.

По заявлению местных властей, в целях снизжения рисков распространения инфекции принято решение о приостановлении движения пассажирских поездов из Синьцзяна. Аналогичные мера принята и в отношении автобусов дальнего следования, которые не могут перевозить пассажиров из СУАР в другие провинции Китая. Авиарейсы из автономного района могут осуществляться при условии, если на борту самолета занято не менее 75% мест.

В среду, 5 октября, аэропорт Урумчи отменил 97% рейсов в течение дня, было отправлено и принято только 10 рейсов.

Как отмечает издание, противоэпидемическая ситуация в Синьцзяне стала тяжелой и сложной. В последнее время значительно увеличилось число заражений коронавируса в административном центре СУАР – городе Урумчи, а также в таких крупных населенных пунктах - городах Корла, Турфан, Усу.

Кроме того, вспышка коронавируса в СУАР также затронула 15 других китайских провинций и мегаполисов, включая Пекин и Шанхай.

Очередная вспышка COVID-19 в СУАР началась 30 июля.



