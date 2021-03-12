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    12:20, 12 Март 2021 | GMT +6

    Движение открыли на некоторых дорогах СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в восемь часов утра открыли участки дорог республиканского значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, в связи со стабилизацией погоды движение для всех видов транспорта разрешили по 11 участкам дорог республиканского значения:

    - М-36 «граница РФ (на Екатеринбург) – Алматы» км 729-856 (от границы Костанайской области до Акмолинской области);

    - Р-11 «Кокшетау – Рузаевка» км 61-196 (от границы Акмолинской области до села Рузаевка);

    - А-16 «Жезказган-Петропавловск» км 954-781 (от Петропавловска до Сергеевки) км 701-595 (от села Новоишимское до границы Акмолинской области);

    - А-13 «Кокшетау - Кишкенеколь –Бидайык-граница РФ» (на Омск)» км 50-217 (от границы Акмолинской области до села Кишкенеколь);

    - Р-28 «Подъезд к мемориальному комплексу Карасай батыра» км 0-24;

    - А-1 «Нур-Султан-Петропавловск, через Кокшетау» км 341 (граница Акмолинской области) км 473 ( Петропавловск).

    - М-51 «Граница РФ (на Челябинск) – граница РФ (на Новосибирск)» км 465-655 (от границы РФ села Петухова – Петропавловск - до границы РФ город Иссык-куль);

    - А-21 «Мамлютка - Костанай» км 0-180 (от села Мамлютка до границы Костанайской области);

    - А-12 «Петропавловск-Соколовка-граница РФ (на город Ишим)» км 11-73 (Петропавловск – пограничный пост «Кызылжар»);

    - Р-62 «Подъезд к аэропорту города Петропавловска» км 0-5;

    - Р-49 «Обход Петропавловска» км 0-30.

    Областные дороги остаются закрытыми.

    Напомним, движение для всех видов транспорта в регионе закрыли 11 марта из-за непогоды.



    Теги:
    Дороги Погода Северо-Казахстанская область Транспорт
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