Движение ограничили на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Движение транспорта на участке трассы Самара-Шымкент временно ограничили в Актюбинской области в связи с непогодой, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Ограничение введено с 17-00 часов 15 января.

«На участке трассы «Самара-Шымкент» с 776 километра у поселка Ульке до 1153 километра у поселка Иргиз в связи с неблагоприятными погодными условиями введено временное ограничение для движения грузового и легкового транспорта, согласно решению директора филиала АО «Казахавтожол». Ограничение вводится с 17-00 часов 15 января», - сообщил пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

Как сообщалось ранее в регионе наблюдается сильная метель, из-за которой сегодня была закрыта трасса Актобе-Болгарка-Шубаркудук.

Завтра в регионе по прогнозам синоптиков ожидается сильная метель, гололед, усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду.



