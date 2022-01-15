+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 2 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Движение ограничили на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области

15 Января 2022 20:20
Поделиться:
Движение ограничили на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Движение транспорта на участке трассы Самара-Шымкент временно ограничили в Актюбинской области в связи с непогодой, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Новости по теме
Ещё четыре автодороги закрыты из-за непогоды в Павлодарской области
В пяти регионах Казахстана закрыты дороги из-за непогоды Закрыта дорога Павлодар - Щербакты из-за ухудшения погоды Монополизировали рынок и уходят от ответственности – аким СКО о технадзоре

Ограничение введено с 17-00 часов 15 января.

«На участке трассы «Самара-Шымкент» с 776 километра у поселка Ульке до 1153 километра у поселка Иргиз в связи с неблагоприятными погодными условиями введено временное ограничение для движения грузового и легкового транспорта, согласно решению директора филиала АО «Казахавтожол». Ограничение вводится с 17-00 часов 15 января», - сообщил пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

Как сообщалось ранее в регионе наблюдается сильная метель, из-за которой сегодня была закрыта трасса Актобе-Болгарка-Шубаркудук.

Завтра в регионе по прогнозам синоптиков ожидается сильная метель, гололед, усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду.




Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #Транспорт   #Дороги   #Погода  
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Новости по теме
Ещё четыре автодороги закрыты из-за непогоды в Павлодарской области
В пяти регионах Казахстана закрыты дороги из-за непогоды
Закрыта дорога Павлодар - Щербакты из-за ухудшения погоды
Монополизировали рынок и уходят от ответственности – аким СКО о технадзоре
Популярное
1 Военнослужащий из Актобе остался верен присяге - в соцсети обсуждают видео с митинга
2 Новое постановление подписал главный санврач СКО
3 Схроны оружия обнаружены на кладбище и стройке в Таразе
4 Бердибек Сапарбаев раскритиковал цены в социальных павильонах Тараза
5 Президент РК провел совещание с руководством силовых структур
6 Сколько участников беспорядков задержали в Алматинской области
Читайте также
Режим ЧП отменили в Актюбинской области
Метро в Алматы возобновит работу с 17 января
Военнослужащий из Актобе остался верен присяге - в соцсети обсуждают видео с митинга
Новое постановление подписал главный санврач СКО
Схроны оружия обнаружены на кладбище и стройке в Таразе
Бердибек Сапарбаев раскритиковал цены в социальных павильонах Тараза
Президент РК провел совещание с руководством силовых структур
Сколько участников беспорядков задержали в Алматинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив