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Движение ограничили на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Движение транспорта на участке трассы Самара-Шымкент временно ограничили в Актюбинской области в связи с непогодой, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.
Ограничение введено с 17-00 часов 15 января.
«На участке трассы «Самара-Шымкент» с 776 километра у поселка Ульке до 1153 километра у поселка Иргиз в связи с неблагоприятными погодными условиями введено временное ограничение для движения грузового и легкового транспорта, согласно решению директора филиала АО «Казахавтожол». Ограничение вводится с 17-00 часов 15 января», - сообщил пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.
Как сообщалось ранее в регионе наблюдается сильная метель, из-за которой сегодня была закрыта трасса Актобе-Болгарка-Шубаркудук.
Завтра в регионе по прогнозам синоптиков ожидается сильная метель, гололед, усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду.
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