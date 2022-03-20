Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Актюбинская область

Движение ограничили на автодороге «Самара-Шымкент»

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
20 Марта 2022, 22:29
Движение ограничили на автодороге «Самара-Шымкент»

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - На автодороге «Самара-Шымкент» введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚазАвтоЖол».

«20 марта в 21:30 (по времени Нур-Султана) в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на автодороге «Самара-Шымкент» километры 776-965, участок АЗС «Экойл» - поселок Карабутак», - сообщили в пресс-службе АО «НК «ҚазАвтоЖол».

Напомним, под влиянием ложбины циклона и атмосферной фронтальной деятельности на большей части Казахстана 21 марта пройдут осадки с усилением ветра, в южной половине преимущественно в виде дождя. По РК ожидается туман, на западе юго-востоке - гололед, на севере, северо-западе и востоке – низовая метель.


Актюбинская область   Транспорт   Регионы   Шымкент   Дороги   Погода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Елена Рыбакина вошла в список Forbes