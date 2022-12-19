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Движение ограничили на автодороге Атырау-Уральск в ЗКО

19 Декабря 2022, 11:27
Движение ограничили на автодороге Атырау-Уральск в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Атырау-Уральск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал компании «КазАвтоЖол».

В частности, ограничение коснулось дороги от границы Атырауской области до поселка Чапаево, км 189-371. На участке работает спецтехника.


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