Движение ограничили на автодороге Атырау-Уральск в ЗКО

19 Декабря 2022, 11:27

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Атырау-Уральск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал компании «КазАвтоЖол».

В частности, ограничение коснулось дороги от границы Атырауской области до поселка Чапаево, км 189-371. На участке работает спецтехника.