Движение ограничили на автодорогах 5 областей РК из-за подтоплений

В республике на 8 участках дорог наблюдаются подтопления, передает агентство Kazinform со ссылкой на QazAvtoJol.

По состоянию на 08:30 17 апреля, в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 8 участках общей протяженностью 7575 метров в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

Ограничение движения сохраняются на 11 автодорогах республиканского значения в 5 регионах - Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

На республиканских дорогах задействовано 356 единиц техники и 438 человек.