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    09:16, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Движение ограничили на автодорогах 5 областей РК из-за подтоплений

    казавтожол
    Фото: КазАвтоЖол

    В республике на 8 участках дорог наблюдаются подтопления, передает агентство Kazinform со ссылкой на QazAvtoJol.

    По состоянию на 08:30 17 апреля, в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 8 участках общей протяженностью 7575 метров в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

    Ограничение движения сохраняются на 11 автодорогах республиканского значения в 5 регионах -  Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

    На республиканских дорогах задействовано 356 единиц техники и 438 человек.

    Теги:
    Подтопления Дороги КазАвтоЖол Паводки в Казахстане Закрытие дорог Паводки
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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