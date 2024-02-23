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    01:45, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Движение ограничили на 20 дорогах в 7 областях Казахстана

    блокпосты, закрытие трасс
    Фото: департамент полиции Жамбылской области

    По состоянию на 01.00 23 февраля, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 20 автодорогах республиканского значения в 7 областях, передает агентство Kazinform со ссылкой на QazAvtoJol.

    Абайская область – 3 автодороги общей протяженностью 153 км (в связи с ухудшением погодных условий в Восточно-Казахстанской области)

    1.  «Алматы-Усть-Каменогорск» - с.Калбатау-гр.Восточно-Казахстанской области
    2. «Усть-Каменогорск-Семей» - гр.Восточно-Казахстанской области - Семей 
    3. «Омск-Майкапчагай» - с.Бугаз-гр.Восточно-Казахстанской области (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями)

    Акмолинская область – 1 автодорога общей протяженностью 28 км (в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области)

    1.  «Костанай-Аулиеколь-Сурган» - гр.Костанайской обл.-п.Сурган (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями)

    Актюбинская область – 1 автодорога общей протяженностью 145 км (в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области)

    1.  «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» - с.Т.Жургенева-гр.Костанайской области (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

    Восточно-Казахстанская область – 7 автодорог общей протяженностью 1238 км (понижение температуры воздуха до - 45°С, в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин)

    1.  По области по всем направлениям (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями) 6 дорог
    2.  «Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай Рахмановские ключи» - с.Берель-санаторий Рахмановские ключи (для всех видов автотранспорта)

    Костанайская область – 5 автодорог общей протяженностью 1141 км (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области, понижение температуры воздуха до - 35°С)

    1. «Жезказган-Петропавловск» - гр.Улытауская обл.-г.Аркалык 
      (для всех видов)
    2. «Екатеринбург-Алматы» - п.Карабалык-г.Костанай, г.Тобыл-гр.СевероКазахстанской обл. 
    3. «Мамлютка-Костанай» - гр.Северо-Казахстанской обл.- г.Тобыл 
    4. «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» - гр.Актюбинской обл.-г.Костанай
    5. «Костанай-Аулиеколь-Сурган» - г.Тобыл-гр.Акмолинской области (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями)

    Северо-Казахстанская область – 2 автодороги общей протяженностью 59 км (в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области)

    1.  «Екатеринбург-Алматы» - гр.Костанайской области - с.Токсан Би
    2. «Мамлютка-Костанай» - с.Макарьевка- гр.Костанайской области (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями)

    Область Улытау – 1 автодорога общей протяженностью 115 км (сильный ветер, понижение температуры воздуха)

    1.  «Жезказган-Петропавловск» - п.Улытау-гр.Костанайской области (для всех видов). 

      На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 316 единиц техники и 382 человека.
    Теги:
    КазАвтоЖол Регионы Казахстана Трассы Казгидромет Непогода Закрытие дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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