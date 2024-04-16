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    09:30, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Движение ограничили на 11 автодорогах РК из-за подтоплений

    перелив, дороги, паводки
    Фото: кадр из видео

    В республике на 8 участках дорог зафиксированы подтопления, передает агентство Kazinform со ссылкой на QazAvtoJol.

    По состоянию на 09:00 в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения зафиксирован перелив талых вод через проезжую часть на 8 участках общей протяженностью 6850 метров в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

    Ограничение движения введено на 11 автодорогах республиканского значения в 5 областях  - Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, протяженностью 411 км.

    На республиканских дорогах задействовано 534 единицы техники и 1134 человека.

    Теги:
    Подтопления Дороги КазАвтоЖол Паводки в Казахстане Закрытие дорог Паводки
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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