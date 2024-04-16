Движение ограничили на 11 автодорогах РК из-за подтоплений

В республике на 8 участках дорог зафиксированы подтопления, передает агентство Kazinform со ссылкой на QazAvtoJol.

По состоянию на 09:00 в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения зафиксирован перелив талых вод через проезжую часть на 8 участках общей протяженностью 6850 метров в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

Ограничение движения введено на 11 автодорогах республиканского значения в 5 областях - Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, протяженностью 411 км.



На республиканских дорогах задействовано 534 единицы техники и 1134 человека.