Движение ограничили для грузовиков с прицепами в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Национальный оператор автомобильных дорог республиканского значения сообщил о введении ограничения движения на автодороге в Абайской области из-за непогоды, передает МИА «Казинформ».

«В связи с метелью и недостаточной видимостью, в Абайской области введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на а/д Алматы-Усть-Каменогорск км 778-967, участок город Аягоз-село Калбатау», - говорится в публикации пресс-службы АО «НК «КазАвтоЖол» в Telegram-канале.

В случае возникновения нештатных ситуаций необходимо звонить по номеру 1403. Call-центр работает круглосуточно.