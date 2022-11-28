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Движение ограничили для дизельных и пассажирских автобусов на дорогах в ВКО и Абайской  области

28 Ноября 2022, 17:11
Движение ограничили для дизельных и пассажирских автобусов на дорогах в ВКО и Абайской  области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Национального оператора автомобильных дорог республиканского значения опубликовала оперативную информацию по ограничению движения, передает МИА «Казинформ».

28 ноября текущего 2022 года с 19:00 часов вечера в Абайской и Восточно-Казахстанской областях прогнозируется понижение температуры воздуха ниже -30 С. Так, в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения с 19:00 вечера будет временно ограничено движение дизельных и пассажирских рейсовых автобусов на всех республиканских автодорогах вышеперечисленных регионов.

«Пользователей республиканских трасс просим корректировать маршрут заранее, не выезжать на дальние расстояния и внимательно следить за изменениями погоды!

В случае возникновения нештатных ситуаций водителям и пассажирам рекомендуем обращаться в круглосуточный call-центр АО «НК «КазАвтоЖол» по короткому номеру 1403», - гвоорится в публикации пресс-службы в Telegram-канале.


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