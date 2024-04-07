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    10:04, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Движение ограничено в семи областях Казахстана

    закрытие дорог
    Фото: pixabay.com

    Ограничение движения распространяется на 17 автодорогах республиканского значения в 7 областях Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу нацкомпании «КазАвтоЖол».

    - В связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через про езжую часть на 10 участках общей протяженностью 3910 метров в 5 областях (Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская, СКО), - сообщили в КазАвтоЖоле.

    Ограничение движения распространяется на 17 автодорогах республиканского значения в 7 областях (Актюбинская, Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская, Мангистауская, СКО) на протяженности 801 км.

    На республиканских дорогах задействованы 297 единиц техники и 385 человек.

    Теги:
    Дороги Атырауская область Северо-Казахстанская область КазАвтоЖол Регионы Костанайская область Транспорт Закрытие дорог Павлодарская область Паводки Акмолинская область Мангистауская область
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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