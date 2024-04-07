Движение ограничено в семи областях Казахстана

Ограничение движения распространяется на 17 автодорогах республиканского значения в 7 областях Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу нацкомпании «КазАвтоЖол».

- В связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через про езжую часть на 10 участках общей протяженностью 3910 метров в 5 областях (Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская, СКО), - сообщили в КазАвтоЖоле.

Ограничение движения распространяется на 17 автодорогах республиканского значения в 7 областях (Актюбинская, Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская, Мангистауская, СКО) на протяженности 801 км.

На республиканских дорогах задействованы 297 единиц техники и 385 человек.