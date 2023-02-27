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Движение ограничено на трассе Костанай-Аулиеколь-Сурган

27 Февраля 2023, 15:19
Движение ограничено на трассе Костанай-Аулиеколь-Сурган

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Участок дороги «Костанай-Аулиеколь-Сурган» закрыта для всех видов автотранспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на нацоператора «КазАвтоЖол».

«В Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий (сильный ветер, ограничение видимости, метель) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 108-218, уч. п.Аулиеколь-п.Октябрьское», - говорится в сообщении.


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