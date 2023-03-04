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Движение ограничено на трассах девяти областей из-за непогоды

4 Марта 2023, 01:45
Движение ограничено на трассах девяти областей из-за непогоды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 01:20 4 марта в девяти областях, в связи с ухудшением погодных условий, введено временное ограничение движения на 26 участках автодорог республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал компании «QazAvtoZhol».

Дороги закрыты в Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Павлодарской регионах. Ранее трассу из Астаны в Щучинск закрыли для всех транспортных средств.

Ситуационная карта по доступна по ссылке qaj.kz


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