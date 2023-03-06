Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Акмолинская область

Движение ограничено на республиканских дорогах в четырех областях Казахстана

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
6 Марта 2023, 11:25
Движение ограничено на республиканских дорогах в четырех областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В четырех областях, в связи с ухудшением погодных условий, введено временное ограничение движения на 15 участках автодорог республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на нацоператора «Казавтожол».

«Дороги закрыты в Актюбинской (1 участок), Акмолинской (3 участка), Северо-Казахстанской (8 участков) и Костанайской регионах (3 участка)», - говорится в сообщении.

Дорожные службы, обеспечивающие безопасный и бесперебойный проезд транспортных средств по республиканской сети автодорог на территории вышеперечисленных регионов, переведены в усиленный режим работы. На автодорогах республиканского значения задействовано 400 единиц спецтехники и 520 дорожных рабочих, добавили в «Казавтожол».

Ранее сообщалось, что на большей части республики 6 марта объявлено штормовое предупреждение.


Акмолинская область   Актюбинская область   Костанайская область   Северо-Казахстанская область   Дороги  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая