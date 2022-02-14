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Движение ограничено на двух автодорогах в Акмолинской области

14 Февраля 2022 17:51
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Движение ограничено на двух автодорогах в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условии на некоторых дорогах республиканского значения введено временное ограничение движения транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

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В частности, в Акмолинской области закрыты:

- 997-856 км автодороги «Екатеринбург-Алматы» (участок от города Атбасар до границы области);

- 0-63 км автодороги «Жаксы-Есил-Бузулук» (участок от села Жаксы до города Есиль).

Напомним, 12-13 февраля в ряде регионов страны было объявлено штормовое предупреждение в связи с обильными осадками, метелью и ограниченной видимостью. В данный момент метель, гололед и снегопады сохраняются на большей территории страны. В связи с этим водителей просят быть предельно внимательными на дороге.

В случае возникновения нештатных ситуаций водителям и пассажирам рекомендуется обращаться в круглосуточный call-центр по номеру 1403.

Всего с начала зимнего сезона 2021-2022 гг. временное ограничение движения вводилось только 332 раза, а в расчистке и обслуживании дорог было задействовано около 1,1 тысячи единиц спецтехники.

C начала декабря дорожники оказали помощь владельцам и пассажирам более 267 автомобилей. Свыше 600 человек были размещены в обогревательных пунктах. Всего по всей стране действуют 133 инженерных сооружения для обогрева и спасения людей.

В холодный период в контактный центр 1403 с различными вопросами обращались около 19 тысяч раз.

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#Акмолинская область   #Транспорт   #Дороги   #Погода  
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