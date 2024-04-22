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    09:25, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    Движение ограничено на дорогах в пяти областях РК из-за паводка

    закрытие дорог
    Фото: Kazinform

    Информацию о паводковых ситуациях на автодорогах республиканского значения сообщили в пресс-службе нацкомпании «КазАвтоЖол», передает агентство Kazinform.

    По состоянию на 22 апреля 2024 года в 09:00, в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 5 участках общей протяженностью 4400 метров в 3 областях (Акмолинская, Костанайская, СКО).

    Ограничение движения распространяется на 10 автодорогах республиканского значения в 5 областях (Актюбинская, Акмолинская, Атырауская, Костанайская, СКО) на протяженности 552 км.

    Сейчас на республиканских дорогах задействованы 315 единиц техники и 336 человек.

    Теги:
    Дороги Наводнение Регионы Паводки в Казахстане Закрытие дорог Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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