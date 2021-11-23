Движение ограничено на автодороге «Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ВКО в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов транспорта на а/д «Усть-Каменогорск-Риддер-гр.РФ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-службы ДЧС в Instagram.

23.11.2021 г. в 13.45 ч. в Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) на а/д «Усть-Каменогорск-Риддер-гр.РФ» км. 129-191, уч. г.Риддер-гр.РФ введено ограничение движения для всех видов автотранспорта.

В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и вашей безопасности автомобилистам рекомендуется воздержаться от дальних поездок.

В случае возникновения нештатных ситуаций Вы можете обратиться в круглосуточный call-центр по номеру 1403.