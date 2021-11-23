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    15:24, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Движение ограничено на автодороге «Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ВКО в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов транспорта на а/д «Усть-Каменогорск-Риддер-гр.РФ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-службы ДЧС в Instagram.

    23.11.2021 г. в 13.45 ч. в Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) на а/д «Усть-Каменогорск-Риддер-гр.РФ» км. 129-191, уч. г.Риддер-гр.РФ введено ограничение движения для всех видов автотранспорта.

    В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и вашей безопасности автомобилистам рекомендуется воздержаться от дальних поездок.

    В случае возникновения нештатных ситуаций Вы можете обратиться в круглосуточный call-центр по номеру 1403.

    Теги:
    Дороги Погода ДЧС Восточно-Казахстанская область Транспорт для mail.ru
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