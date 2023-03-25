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Движение ограничат по центральному мосту в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
25 Марта 2023, 08:12
Движение ограничат по центральному мосту в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау с 25 марта по центральному мосту через реку Урал движение для всех видов транспорта будет ограничено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акимата города Атырау, 25 марта в связи с устранением дефектов на дорожном покрытии с 09:00 часов передвижение по центральному мосту через реку Урал будет ограничено для всех видов транспорта, в том числе и общественного. Связано это с тем, что в городе начинаются ремонтно-дорожные работы. Эти работы будут проводиться на городских улицах, а также мостах общей общей площадью 20 тысяч квадратных метров.

«В связи с устранением дефектов дорожного покрытия 25 марта движение по центральному мосту будет попеременно осуществляться на одной из двух полос», - сообщили в прес-службе городского акимата .

Атырауская область   Транспорт   Дороги   Атырау  
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