Движение ограничат на улице Алтынсарина в Шымкенте

В связи с укладкой асфальта в микрорайоне Кайтпас-1 вводятся временные ограничения движения автотранспорта, передает корреспондент агентства Kazinform.

Движение ограничат на участке улицы Алтынсарина от улицы Кошерова до улицы Мустафы Шокая. Как сообщили в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента, ограничения будут действовать с 26 августа до 23:00 28 августа.

Фото: акимат города Шымкент

— Просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам. Водителям рекомендуем учитывать ограничения и заранее планировать маршрут движения, — сообщили в управлении.

Ранее сообщалось, что в Алматы на неделю частично ограничат движение на участке проспекта Абая из-за проведения среднего ремонта.