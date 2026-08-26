Движение ограничат на улице Алтынсарина в Шымкенте
В связи с укладкой асфальта в микрорайоне Кайтпас-1 вводятся временные ограничения движения автотранспорта, передает корреспондент агентства Kazinform.
Движение ограничат на участке улицы Алтынсарина от улицы Кошерова до улицы Мустафы Шокая. Как сообщили в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента, ограничения будут действовать с 26 августа до 23:00 28 августа.
— Просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам. Водителям рекомендуем учитывать ограничения и заранее планировать маршрут движения, — сообщили в управлении.
Ранее сообщалось, что в Алматы на неделю частично ограничат движение на участке проспекта Абая из-за проведения среднего ремонта.