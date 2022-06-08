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Движение ограничат на одном из участков улицы Шагабутдинова в Алматы
8 Июня 2022 14:03

Движение ограничат на одном из участков улицы Шагабутдинова в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 10 по 20 июня 2022 года в Алмалинском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по улице Шагабутдинова от улицы Курмангазы до улицы Шевченко, передает МИА «Казинформ».

«Временные ограничения связаны с заменой трубопровода, пролегающего под проезжей частью этого уличного сегмента. В период проведения работ подача горячего водоснабжения жителям будет сохранена. Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанного участка», - говорится в сообщении ТОО «Алматинские тепловые сети».

Ранее сообщалось, что 9-10 июня в двух районах Алматы временно не будет горячей и холодной воды.


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