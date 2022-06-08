17:13
8 Июня 2022 14:03
Движение ограничат на одном из участков улицы Шагабутдинова в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 10 по 20 июня 2022 года в Алмалинском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по улице Шагабутдинова от улицы Курмангазы до улицы Шевченко, передает МИА «Казинформ».
«Временные ограничения связаны с заменой трубопровода, пролегающего под проезжей частью этого уличного сегмента. В период проведения работ подача горячего водоснабжения жителям будет сохранена. Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанного участка», - говорится в сообщении ТОО «Алматинские тепловые сети».
Ранее сообщалось, что 9-10 июня в двух районах Алматы временно не будет горячей и холодной воды.
Читайте также
Лента новостей
17:10
17:07
16:47
16:35
16:23
16:21
16:18
16:06
15:51
15:47
15:37
15:33
15:30
15:21
15:13
15:00
14:53
14:42
14:39