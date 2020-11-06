Движение общественного транспорта приостановят в столице 8 ноября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 8 ноября, движение общественного транспорта в городе Нур-Султане приостанавливается на один день для проведения дезинфекционных работ. Об этом сообщили в компании City Transportation Systems, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.
В понедельник, 9 ноября, автобусы снова будут курсировать.
«Призываем жителей соблюдать санитарные нормы и не забывать, что вход в автобус без масок запрещен. Оплата за проезд только безналичным способом», – пояснили в компании.
Напоминаем, для удобства пассажиров общественного транспорта столицы есть разный выбор тарифов и способов оплаты за проезд:
- транспортный кошелек – зачисление средств на транспортную карту;
- транспортный билет – это бесконтактная бумажная транспортная карта, рассчитанная на 10 поездок;
- SMS-оплата – дополнительный сервис безналичной электронной оплаты проезда посредством сотового оператора;
- оплата по QR-коду – осуществляется посредством мобильного приложения, привязанного к банковской карте пассажира, либо через списание баланса с абонентского номера;
- кобрендинговая карта – персональная банковская карта с интегрированным чипом транспортной карты для использования в электронной системе оплаты проезда.
К тому же имеются тарифы «15 поездок с пересадками», «30 поездок с пересадками». Пересадки действуют в течение 60 минут.
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