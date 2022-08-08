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Движение ночных автобусов маршрута №10 остановят в столице
8 Августа 2022 15:59

Движение ночных автобусов маршрута №10 остановят в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с возобновлением работы международного аэропорта города Нур-Султан в штатном режиме, с 9 августа останавливается движение ночных автобусов маршрута №10, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщили в компании City Transportation Systems.

Маршрут №10 будет курсировать в обычном режиме, с 6:00 ч. до 23:00 ч.
Напомним, решение о запуске ночных автобусов было принято в связи с временным переходом столичной воздушной гавани на ночной режим работы.
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