8 Августа 2022 15:59

Движение ночных автобусов маршрута №10 остановят в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с возобновлением работы международного аэропорта города Нур-Султан в штатном режиме, с 9 августа останавливается движение ночных автобусов маршрута №10, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщили в компании City Transportation Systems.

Маршрут №10 будет курсировать в обычном режиме, с 6:00 ч. до 23:00 ч.Напомним, решение о запуске ночных автобусов было принято в связи с временным переходом столичной воздушной гавани на ночной режим работы.