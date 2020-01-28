Движение нескольких городских автобусов приостановлено из-за сильной метели в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Власти города Караганды приостановили несколько маршрутов городских автобусов. Данное решение было принято в связи с неблагоприятными погодными условиями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые жители и гости города Караганды! В связи с погодными условиями, ограничения видимости, сильного ветра, по согласованию с Управления ЧС и Управления полиции города Караганды будет приостановлено движение регулярных маршрутов: №118, №55, №37, №15, №49, №73, №33. (Пришахтинск, Сортировка, ЖБИ). График маршрутов № 45 и №145 будет сокращен в два раза», - сообщил акимат города Караганды.

По информации городской администрации, остальные городские маршруты будут работать в штатном режиме.

Также акимат Караганды призывает руководителей всех предприятий сократить рабочий день.

Что касается междугородних автобусов, сотрудники ДП и ДЧС области перекрыли дороги по 10 направлениям.

За прошедшие сутки совместными усилиями дорожных служб, сотрудников полиции и Департамента по чрезвычайным ситуациям из снежного плена было вызволено порядка 200 автомобилей, среди которых было два автобуса с пассажирами.

По всей трассе все кэмпинги, кафе и СТО – это более 390 объектов, обеспечивают всем необходимом для обогрева и питания и в том числе 28 пунктов обогрева созданных дорожно- эксплуатационными участками (ДЭУ). Привлечены более 130 сотрудников полиции, создано 39 постов перекрытия.

По состоянию на 18:00 часов 27 января количество транспортных средств на постах составляет 348 единиц, в том числе 234 грузовых, 112 легковых автомашины и два автобуса.

Департамент полиции Карагандинской области просит воздержаться от загородных поездок в период ухудшения погодных условий.