Движение некоторых экспресс-маршрутов приостановили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане приостановили движение экспресс-маршрутов, передает МИА «Казинформ».

«С 21 марта количество автобусов на городских маршрутах сократится ещё на 14%. Временно приостановится движение экспресс-маршрутов №№ 100, 101, 102 и 105. Маршруты №№103, 104 остаются на линии», - сообщила пресс-служба транспортной компании «City Transportation Systems» в Facebook .

Как отметили в компании, общественный транспорт обслуживает только пригороды, которые находятся в карантинной зоне.

На линии курсируют пригородные маршруты №№ 302, 303, 304, 306, 307, 313, 314, 319, 320, 321, 322, 326.

Временно приостановлено движение маршрутов №№ 300, 301, 305, 308, 309, 310, 311, 312, 315, 316, 317, 318.