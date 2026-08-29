Движение на улице Бараева частично перекроют в Астане

В Астане с 29 августа по 1 сентября будут проводиться дорожные ремонтные работы на улице А. Бараева — на участке от проспекта Республики до улицы Ш. Уалиханова, передает Kazinform.

Как сообщили в городском сервисе iKomek 109, на указанном участке будет частично ограничено движение транспорта.

При этом автомобили смогут проезжать по одной стороне дороги в обоих направлениях.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации движения. На участке установят временные дорожные знаки и указатели.

Горожан призывают с пониманием отнестись к временным ограничениям и учитывать их при планировании поездок по городу.