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    Движение на улице Бараева частично перекроют в Астане

    В Астане с 29 августа по 1 сентября будут проводиться дорожные ремонтные работы на улице А. Бараева — на участке от проспекта Республики до улицы Ш. Уалиханова, передает Kazinform.

    Правый берег Астаны, улица Бараева
    Фото: yandex.kz/maps

    Как сообщили в городском сервисе iKomek 109, на указанном участке будет частично ограничено движение транспорта.

    При этом автомобили смогут проезжать по одной стороне дороги в обоих направлениях.

    Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации движения. На участке установят временные дорожные знаки и указатели.

    Горожан призывают с пониманием отнестись к временным ограничениям и учитывать их при планировании поездок по городу.

    Астана Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор