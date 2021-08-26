Движение на улице Бокейхана частично перекрыто в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице на участке улицы Бокейхана начаты работы по среднему ремонту дорожного полотна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.
Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города Нур-Султан в целях обеспечения безопасности дорожного движения ведет работы по среднему ремонту дорожного полотна по ул. Бокейхана. В этой связи, с 26 по 29 августа текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от пр. Улы дала до ул. Абиша Кекильбаева.
«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», говорится в сообщении управления.
- Избранные труды Президента РК презентовали в Нур-Султане
- Туркестанский предприниматель выращивает алматинский апорт в горах
- Международный круглый стол ко Дню Конституции прошел в Нур-Султане
- За сутки мобильной группой Нур-Султана проверено 60 увеселительных заведений
- Снизилась доля закупок из одного источника – Серик Жумангарин
- Улицу Сыганак перекроют до конца августа в Нур-Султане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана