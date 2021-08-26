+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: °С
USD 424.72 EUR 498.92
RUB 5.76 CNY 65.59
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Движение на улице Бокейхана частично перекрыто в столице

26 Августа 2021 12:21
Поделиться:
Движение на улице Бокейхана частично перекрыто в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице на участке улицы Бокейхана начаты работы по среднему ремонту дорожного полотна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Новости по теме
Улицу Сыганак перекроют до конца августа в Нур-Султане
За сутки мобильной группой Нур-Султана проверено 60 увеселительных заведений Время ожидания встречи адвокатов с подзащитными сократят в столичном СИЗО Снизилась доля закупок из одного источника – Серик Жумангарин

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города Нур-Султан в целях обеспечения безопасности дорожного движения ведет работы по среднему ремонту дорожного полотна по ул. Бокейхана. В этой связи, с 26 по 29 августа текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от пр. Улы дала до ул. Абиша Кекильбаева.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», говорится в сообщении управления.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Акимат   #Транспорт   #Дороги  
Поделиться:
Новости по теме
Улицу Сыганак перекроют до конца августа в Нур-Султане
За сутки мобильной группой Нур-Султана проверено 60 увеселительных заведений
Время ожидания встречи адвокатов с подзащитными сократят в столичном СИЗО
Снизилась доля закупок из одного источника – Серик Жумангарин
Популярное
1 Нагрузка на здравоохранение увеличилась в Алматы из-за «дельта»-штамма
2 Постановление о работе организаций образования подписал главный санврач РК
3 Назначен начальник службы безопасности Елбасы
4 Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим звеном Службы госохраны
5 Иммунная прослойка населения Алматы достигла 41%
6 Жандарбек Бекшин: Купившие паспорта вакцинации могут получить прививку
Читайте также
Снизилась доля закупок из одного источника – Серик Жумангарин
Улицу Сыганак перекроют до конца августа в Нур-Султане
Нагрузка на здравоохранение увеличилась в Алматы из-за «дельта»-штамма
Постановление о работе организаций образования подписал главный санврач РК
Назначен начальник службы безопасности Елбасы
Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим звеном Службы госохраны
Иммунная прослойка населения Алматы достигла 41%
Жандарбек Бекшин: Купившие паспорта вакцинации могут получить прививку
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив