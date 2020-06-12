Движение на улице Акмешит в Нур-Султане частично перекрыли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автомобилистам советуют заранее планировать маршрут во избежание попадания в пробки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети ведутся дорожно-строительные работы по улице Акмешит на участке от улицы Достык до улицы Кунаева, сообщили в городском управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В этой связи с 12 по 13 июня движение на данном участке будет полностью перекрыто. «Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», – отметили в управлении.

