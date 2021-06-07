РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:35, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Движение на улицах Ташенова и Бараева будет перекрыто в столице

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с проведением работ по строительству магистрального коллектора ливневой канализации к очистным сооружениям на участке от улицы Ташенова до улицы Бараева с 8 июня по 4 июля 2021 года будет перекрыто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Движение будет перекрыто по проспекту Республики поворот на право в районе Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК, по улице по переулку Ташенова и улице Бараева сужение полосы.

    Движение транспортных средств будет организовано в объезд закрытого участка по временной схеме посредством установки соответствующих дорожных знаков.

    Департамент полиции Нур-Султана во избежание возникновения заторов на дорогах города рекомендует водителям транспортных средств заранее планировать свои маршруты. Быть предельно внимательными к участкам дорог, где ведутся либо не завершены ремонтные работы и осуществлять движение руководствуясь дорожными знаками, установленными по временной схеме, соблюдая требования Правил дорожного движения Республики Казахстан. Скорость на подходах к данным участкам ограничена до 40 км/ч.


    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Акимат
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:12
    В каких регионах Казахстана стартовал отопительный сезон
    Сегодня, 13:54
    Казахстанская гимнастка Виктория Бутолина выиграла бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 13:51
    Нет гарантии, что отпечатки пальцев казахстанцев не окажутся в руках злоумышленников — эксперт
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!