Движение на улицах Ташенова и Бараева будет перекрыто в столице
Движение будет перекрыто по проспекту Республики поворот на право в районе Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК, по улице по переулку Ташенова и улице Бараева сужение полосы.
Движение транспортных средств будет организовано в объезд закрытого участка по временной схеме посредством установки соответствующих дорожных знаков.
Департамент полиции Нур-Султана во избежание возникновения заторов на дорогах города рекомендует водителям транспортных средств заранее планировать свои маршруты. Быть предельно внимательными к участкам дорог, где ведутся либо не завершены ремонтные работы и осуществлять движение руководствуясь дорожными знаками, установленными по временной схеме, соблюдая требования Правил дорожного движения Республики Казахстан. Скорость на подходах к данным участкам ограничена до 40 км/ч.