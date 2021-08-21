Движение на участке улицы Армандастар перекроют в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с проведением ремонтных работ с 23 августа по 23 сентября текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по улице Армандастар на участке от улице Мереке до трассы Астана-Караганда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султан в целях обеспечения безопасности дорожного движения уведомляет о начале строительных работ по устройству инженерных сетей, после чего будет обеспечен проезд нижним слоем асфальтобетонного покрытия по улице Армандастар.

В связи с проведением ремонтных работ с 23 августа по 23 сентября текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по улице Армандастар на участке от улице Мереке до трассы Астана-Караганда.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.