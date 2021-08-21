Движение на участке улицы Армандастар перекроют в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с проведением ремонтных работ с 23 августа по 23 сентября текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по улице Армандастар на участке от улице Мереке до трассы Астана-Караганда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султан в целях обеспечения безопасности дорожного движения уведомляет о начале строительных работ по устройству инженерных сетей, после чего будет обеспечен проезд нижним слоем асфальтобетонного покрытия по улице Армандастар.
В связи с проведением ремонтных работ с 23 августа по 23 сентября текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по улице Армандастар на участке от улице Мереке до трассы Астана-Караганда.
«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.
- Конституция гарантирует общенациональное единство – АНК
- Штрафов на 12 млн тенге накопила автоледи в Атырау
- Более 35 млрд тенге направят на транспортную инфраструктуру в Костанайской области
- Нарушения карантина продолжают выявлять в Нур-Султане
- Виртуальный знакомый на первом свидании ограбил девушку в Нур-Султане
- Семь млн тенге взыскали с должников по штрафам в Павлодарской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана