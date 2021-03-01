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    14:39, 01 Март 2021 | GMT +6

    Движение на участке по улице Бектурова в Нур-Султане перекрыто

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 28 февраля текущего года перекрыто движение для автотранспортных средств по ул. Әбікен Бектұров на участке от ул. Е69 до ул. Е 22 в связи с проведением дорожно-строительных работ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    «ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан» ведутся дорожно-строительные работы в рамках проекта «Строительство ул. Е49 (Әбікен Бектұров) на участке от ул. Е67 до ул. Е22». В этой связи с 28 февраля текущего года перекрыто движения для автотранспортных средств по ул. Әбікен Бектұров на участке от ул. Е69 до ул. Е 22», - сообщили в профильном управлении.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

    «Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ. Данная мера согласована с уполномоченным органом УАП ДП», - добавили в ведомстве.


    Теги:
    Дороги Транспорт Акимат
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