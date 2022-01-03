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Движение на участке по республиканской трассе «Атырау-Индер» открыто

3 Января 2022 08:50
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Движение на участке по республиканской трассе «Атырау-Индер» открыто

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На участке автодороги «Атырау-Индер» открыто движение на 64-164 км (п. Махамбет - п. Индер) для всех видов автотранспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

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«2 января в 22.50 на участке автодороги «Атырау-Индер» открыто движение на 64-164 км (п. Махамбет - п. Индер) для всех видов автотранспорта», - говорится в сообщении Группы по связям с общественностью ДЧС Атырауской области в Instagram.

Ранее это участок трассы был закрыт в связи с ухудшением погодных условий - туманом и гололёдом.



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#Атырауская область   #Происшествия   #Транспорт   #Дороги   #Погода   #МЧС  
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