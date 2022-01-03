Новости
Движение на участке по республиканской трассе «Атырау-Индер» открыто
3 Января 2022 08:50
Поделиться:
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На участке автодороги «Атырау-Индер» открыто движение на 64-164 км (п. Махамбет - п. Индер) для всех видов автотранспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
Новости по темеДождь, снег, туман, усиление ветра и гололед ожидаются 3 января в ряде регионов Казахстана Штормовое предупреждение объявили в 11 областях Казахстана Закрыто движение на участке по республиканской трассе «Атырау-Индер»
«2 января в 22.50 на участке автодороги «Атырау-Индер» открыто движение на 64-164 км (п. Махамбет - п. Индер) для всех видов автотранспорта», - говорится в сообщении Группы по связям с общественностью ДЧС Атырауской области в Instagram.
Ранее это участок трассы был закрыт в связи с ухудшением погодных условий - туманом и гололёдом.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Женщина и ребенок спасены при пожаре в Экибастузе
- Более 20 человек пострадали в результате землетрясения в Китае
- Дождь, снег, туман, усиление ветра и гололед ожидаются 3 января в ряде регионов Казахстана
- В каких городах ожидаются неблагоприятные метеоусловия 3 января
- Штормовое предупреждение объявили в 11 областях Казахстана
- Закрыто движение на участке по республиканской трассе «Атырау-Индер»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн