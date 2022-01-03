Движение на участке по республиканской трассе «Атырау-Индер» открыто

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На участке автодороги «Атырау-Индер» открыто движение на 64-164 км (п. Махамбет - п. Индер) для всех видов автотранспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

«2 января в 22.50 на участке автодороги «Атырау-Индер» открыто движение на 64-164 км (п. Махамбет - п. Индер) для всех видов автотранспорта», - говорится в сообщении Группы по связям с общественностью ДЧС Атырауской области в Instagram.

Ранее это участок трассы был закрыт в связи с ухудшением погодных условий - туманом и гололёдом.



