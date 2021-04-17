Движение на участке автодороги вокруг столичного цирка перекрыто
Работы по среднему ремонту дорожного полотна автодороги около цирка будут проведены в срок до 22 апреля текущего года.
Вместе с тем на 6 улицах города начат ямочный ремонт дорожного полотна:
- ул. Тархана от ул. Пушкина до ул. Валиханова;
- ул. Майлина от пр. Абылайхана до ул. Сатпаева;
- ул. Достык от пр. Туран до пр. Кабанбай батыра;
- пр.Б. Момышулы от ул. Сатпаева до п р. Тауелсыздык;
- устранение просадки по ул. Тулебаева;
- ул. Тараз от ул. Жангелдина до ул. Тархана.
«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении ведомства.