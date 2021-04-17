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    17:46, 17 Апрель 2021 | GMT +6

    Движение на участке автодороги вокруг столичного цирка перекрыто

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города совместно с управлением административной полиции ДП столицы начаты дорожно-строительные работы. В этой связи с 17 апреля текущего года перекрыто движение автодороги вокруг Цирка на участке от Кургальджинского шоссе до пр. Кабанбай батыра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    Работы по среднему ремонту дорожного полотна автодороги около цирка будут проведены в срок до 22 апреля текущего года.

    Вместе с тем на 6 улицах города начат ямочный ремонт дорожного полотна:

    - ул. Тархана от ул. Пушкина до ул. Валиханова;

    - ул. Майлина от пр. Абылайхана до ул. Сатпаева;

    - ул. Достык от пр. Туран до пр. Кабанбай батыра;

    - пр.Б. Момышулы от ул. Сатпаева до п р. Тауелсыздык;

    - устранение просадки по ул. Тулебаева;

    - ул. Тараз от ул. Жангелдина до ул. Тархана.

    «Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении ведомства.


    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Акимат Общество
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