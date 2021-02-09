Движение на трёх участках дорог открыли в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Для транспорта открыты дороги от посёлка Ленинский до границы России, от Павлодара до границы в сторону Омска и через Успенку, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Девятого февраля, с 8.00 часов, в связи с улучшением погодных условий открыто движение на трёх участках: автодорога Ленинский-Иртышск-граница РФ (0-263 км, от посёлка Ленинский до границы РФ), Павлодар-Успенка-граница РФ (0-152 км, от города Павлодар до границы РФ), Омск-Майкапчагай (191-390 км, от города Павлодар до границы РФ) для всех видов транспорта», - сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.