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Движение на трассе Караганда-Балхаш ограничено для грузовиков и автобусов на дизеле

6 Декабря 2022, 00:02
Движение на трассе Караганда-Балхаш ограничено для грузовиков и автобусов на дизеле

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Об ограничении движения для грузовиков и автобусов на дизеле сообщила пресс-служба Национального оператора автомобильных дорог республиканского значения, передает МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы «КазАвтоЖола», с 23:00 часов в связи с понижением температуры воздуха до -32 градусов введено ограничение движения для грузовых и общественных автотранспортных средств (дизельного автотранспорта) на участке «Караганда-Балхаш» автодороги республиканского значения «Алматы-Екатеринбург».


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