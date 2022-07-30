30 Июля 2022 14:57

Движение на пересечении двух проспектов временно перекроют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пересечение проспектов Райымбека и Назарбаева временно перекроют в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления экологии и окружающей среды.

«В связи с проведением аварийно-восстановительных работ с 22:00 30 июля до 7:00 31 июля западная часть, а также с 22:00 31 июля до 7:00 1 августа восточная часть пересечения пр. Назарбаева и Райымбека будут полностью перекрыты», - говорится в сообщении.