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Движение на пересечении двух проспектов временно перекроют в Алматы
30 Июля 2022 14:57

Движение на пересечении двух проспектов временно перекроют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пересечение проспектов Райымбека и Назарбаева временно перекроют в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления экологии и окружающей среды.

«В связи с проведением аварийно-восстановительных работ с 22:00 30 июля до 7:00 31 июля западная часть, а также с 22:00 31 июля до 7:00 1 августа восточная часть пересечения пр. Назарбаева и Райымбека будут полностью перекрыты», - говорится в сообщении.


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